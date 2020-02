Zum Improtheater mit Öde und Schriller wird ins Projekt Eins in Weimar eingeladen.

Improtheater im Projekt Eins

Den alltäglichen Wahn und Sinn szenisch recyceln: Das ist die Mission des Improtheater-Ensembles „Öde und Schriller“ am Sonntag, 23. Februar, 19 Uhr im Projekt Eins (Schützengasse 2). Der dreimalige Thüringer Improcup Gewinner kreiert aus Vorgaben der Zuschauer einen unterhaltsamen Mix aus Schauspiel, Slapstick und Gesang. Am Klavier begleitet Andreas Kuch. Karten online unter www.kleinkunst-institut.de, bei der Tourist Info Weimar und an der Abendkasse.