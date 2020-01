Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In den Stiftungsparks müssen 25 Bäume fallen

Baumfällungen in drei Parks hat die Klassik-Stiftung Weimar für die kommenden Wochen angekündigt. Die betroffenen Bäume seien irreparabel geschädigt oder in Folge der Dürre der vergangenen Jahre bereits abgestorben. Das betreffe zehn Bäume im Park an der Ilm, drei im Schlosspark Tiefurt und zwölf in Belvedere. Fällarbeiten seien für die Verkehrssicherheit unabdingbar und sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein. – Das Archivbild zeigt den Schlosspark von Belvedere im Winter.