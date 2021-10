In Leitplanke geschleudert: Geschwindigkeit nicht an Witterungsbedingungen auf A4 angepasst

Weimar. Ein 27-Jähriger ist Donnerstagmorgen auf der A4 zwischen Weimar und Apolda in die Leitplanke geprallt. Auf regennasser Fahrbahn war er zu schnell unterwegs.

Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der A4 verletzt. Zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda in Fahrtrichtung Dresden war der 27-Jährige mit seinem VW unterwegs, als er gegen 6.40 Uhr auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Das Auto schleuderte in die Leitplanke und blieb dann auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Weimar stehen.

Ein Rettungswagen wurde zur Versorgung des verletzten Fahrers angefordert. Durch den Unfall entstand Schaden, der mit 5000 Euro beziffert wurde.

