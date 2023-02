Ein 34-jähriger Autofahrer war am Mittwoch auf der B7 in Weimar in Schlangenlinien unterwegs. (Symbolbild)

In Schlangenlinien auf der B7: Polizei zieht stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Weimar. Die Polizei stoppt am Mittwoch auf der B7 in Weimar einen alkoholisierten Autofahrer. Der Fahrer war nicht mehr in der Lage sein Auto zu führen.

Die Polizei wurde am Mittwoch in Weimar auf einen Autofahrer aufmerksam. Dieser war auf der B7 in Schlangenlinien unterwegs.

Laut Angaben der Polizei konnte der Fahrer in der Erfurter Straße schließlich gestoppt werden. Der 34-Jährige musste einen Alkoholtest machen, der einen Wert von 2,1 Promille ergab.

Der 34-jährige Fahrer musste noch Vorort den Führerschein abgeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

