In Weimar mit „Soletti“ lauschen

Weimar. Eine erste mobile Soundstation ist mit „Soletti“ in Weimar unterwegs.

„Soletti“ bringt Klangkunst in den öffentlichen Raum in Weimar. So heißt Weimars neue Veranstaltungsreihe und Thüringens erste mobile und von Sonnenenergie betriebene Hörstation. Hörspiele, Klangkunst und Sound Healing werden von einer Initiativgruppe, die das Projekt ins Leben gerufen hat, moderiert und kuratiert. Die Hör-Aufführungen laden an vier Terminen an vier unterschiedlichen Orten mit Künstlern und einem vielfältigen Programm ein, an frischer Luft zu lauschen. „Soletti“ feierte ihren Auftakt am Mittwoch auf dem Gelände der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße. Nächste Station ist am Sonntag, 1. August, 15.30 bis 18 Uhr, das Gartenlokal August Frölich.

Weitere www.soletti.webflow.io