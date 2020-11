Infektionen an weiteren Schulen

Nach dem Kindergarten Hopfgarten sind weitere Einrichtungen im Landkreis von Infektionen betroffen. Im Förderzentrum Blankenhain wurden zwei Schüler und ein Pädagoge positiv getestet. 30 Schüler, 4 Pädagogen und zwei weitere Mitarbeiter sind in Quarantäne. Am Gymnasium Apolda wurde ein Schüler positiv getestet, was für 35 Schüler und 13 Pädagogen Quarantäne nach sich zieht. Dagegen ist die Quarantäne an der Grundschule Blankenhain beendet.

Am Dienstag meldeten die Gesundheitsämter in Weimar 4 und im Weimarer Land 6 bestätigte Neuinfektionen. Damit sind aktuell in der Stadt 59 (+4) und im Kreis 115 (-11) Menschen infiziert. Acht (1/7) Menschen aus der Region werden stationär behandelt.