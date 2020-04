Weimar. Zwei Pflegerinnen und zwei Bewohner in Ettersburg erkrankt. Inzwischen 73 Fälle in Stadt und Kreis bestätigt

Infektionen im Pflegeheim steigen auf vier

Zwei Pflegerinnen und zwei Bewohner des Pflegeheims in Ettersburg sind an Covid-19 erkrankt. Die 80 Mitarbeiter und Bewohner des Heimes stehen seit Donnerstag unter Quarantäne. Alle wurden als Kontaktpersonen getestet.

Die Laborergebnisse zu den angeordneten Abstrichen standen am Freitagabend größtenteils noch aus.

Nicht erst jetzt begleite sie die vorbeugenden Aktivitäten in den Alten- und Pflegeheimen voller Sorge, sagte Landrätin Christiane Schmidt-Rose. Sie bescheinigte allen Trägern der Heime größte Anstrengungen und gewissenhafte Vorbeugung.

Die Zahl der Krankheitsfälle im Weimarer Land stieg damit auf 37, von denen acht genesen sind. 253 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zwei der aktuell 29 Erkrankten sind in stationärer Behandlung – in Weimar sind es sieben. Insgesamt gab es in der Stadt bis Freitagabend 44 bestätigte Infektionen. In Quarantäne befanden sich 721 Weimarer. 108 Testergebnisse standen am Freitagabend aus.



Im Landkreis erstrecken sich die Erkrankungen über das gesamte Kreisgebiet. Noch immer ist laut Gesundheitsamt keine regionale Häufung erkennbar. Mehr als zwei Erkrankte in einem Ort gebe es nicht. Betroffen sind die Stadt Apolda mit Ortsteilen (3 Erkrankte), die Landgemeinde Stadt Bad Sulza (7), die VG Mellingen (2), die Stadt Blankenhain (4), die Landgemeinde Am Ettersberg (5), die Landgemeinde Grammetal (3), die VG Kranichfeld (1) und Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße mit insgesamt drei Erkrankten.