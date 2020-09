Das Infomobil Digitaler Engel macht am Mittwoch, 30. September, in Weimar Station: Ein Digitalexperte klärt von 15 bis 17 Uhr in der Carl-Gärtig-Straße 25a kostenlos Fragen rund um die Kommunikation im Internet. Die Aktion findet im Mehrgenerationenhaus Weimar-Schöndorf statt. Der Digitale Engel richtet sich speziell an ältere Onliner und Offliner, die ihr digitales Wissen vertiefen möchten. Aufgrund der Hygiene- und Schutzmaßnahmen ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Anmeldungen für die kostenlose Aktion werden bis zum 29. September unter der Rufnummer 03643 494604 oder via E-Mail an info@mehrgenerationenhaus-weimar.de entgegengenommen.