Armin Froitzheim vom Klimabündnis Weimar hat am 6. September das Klima-Manifest sowie die ersten 578 Unterstützer-Unterschriften an Oberbürgermeister Peter Kleine (links) übergeben.

Initiatoren werben für Klima-Manifest

Zur Online-Unterstützung für das Weimarer Klima-Manifest haben die Initiatoren aufgerufen. Es wurde unter anderem von der BI „Klima schützen JETZT!“ und dem Klimabündnis Weimar verfasst, an Oberbürgermeister Peter Kleine übergeben und zählt derzeit rund 800 Unterzeichner. Festgeschrieben ist darin unter anderem, Klimaschutz zeitnah in allen Bereichen in Weimar voranzutreiben, ebenso die Zusammenarbeit verschiedenster Gruppierungen und das Einbeziehen der Bürger bei den weiteren Schritten.

Die Unterschriften sollen nach 100 Tagen der Stadt übergeben werden. So solle den Forderungen Nachdruck verliehen und die Zusammenarbeit forciert werden.

https://umwelt-klima-manifest.de