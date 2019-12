Weimar. Der DNT-Freundeskreis spendiert Kindern den Besuch des Weihnachtsmärchens „A Christmas Carol“ am Nationaltheater Weimar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ins Märchen und hinter die Kulissen

Tausende Kinder und Jugendliche werden in den kommenden Wochen das Weihnachtsmärchen „A Christmas Carol“ nach Charles Dickens sehen, das am Wochenende im DNT seine bejubelte Premiere feierte. Doch nicht für alle ist ein Theaterbesuch im Advent selbstverständlich und auch bezahlbar. Deshalb stieß auch in diesem Jahr das Angebot des Förder- und Freundeskreises von DNT und Staatskapelle auf große Resonanz, Kinder und Jugendliche aus Familien mit Unterstützungsbedarf sowie junge Geflüchtete und ihre Eltern dazu einzuladen.

Insgesamt 207 Karten wurden vom Kinderhaus Weimar, vom Mehrgenerationenhaus Weimar-West, vom Kindertreff Kramixxo und Jugendtreff Waggong, von Einrichtungen der Stiftung Dr. Georg Haar und der Diakonie sowie über den Caritasverband und das Patenschaftsbüro der Sozialen Dienste & Jugendhilfe gGmbH für „A Christmas Carol“ reserviert. Die Kosten von 1211 Euro übernahm der Freundeskreis.



Auch 17 Kinder und Jugendliche des Projekts „Stadtrandfreizeit“ haben über diese Aktion in Begleitung von Ulrike Scheller (Weimarer Tafel plus) und zwei Betreuerinnen die Aufführung besucht. Bevor sie sich im Anschluss mit dem Freundeskreis-Vorsitzenden Prof. Reinhard Fünfstück und den Schauspielern im Bühnenbild zum Foto versammelten, gab es Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen. Neugierig erkundeten die Mädchen und Jungen die Dekoration und bestaunten vor allem einen im Malsaal des DNT handgemalten Prospekt hinter einer Fensterfront, der eine verschneite Londoner Gasse zeigt.