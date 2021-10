Auch eine Ausstellung war im Rahmen des Partizipationsprojektes „A Kids Headquarters" in der ACC Galerie bereits zu sehen.

Intergenerativer Dialog in Weimar

Weimar. „Wem gehört die Stadt?“, fragt die Intergenerative Sprechstunde, zu welcher die ACC Galerie in Fortsetzung von „A Kids Headquarters“ einlädt.

Mit einer „Intergenerativen Sprechstunde“ geht das partizipativ-künstlerische Projekt „A Kids Headquarters“ der ACC-Galerie am Samstag, 23. Oktober, in die Öffentlichkeit. Nach zwei künstlerischen Installationen, einem Speed Friending und fünf Lagebesprechungen mit 22 jungen Menschen wird damit der Schritt raus aus der Galerie, hinein in den öffentlichen Raum gewagt.

Start ist um 12 Uhr mit Vorstellung des Projekte in der ACC Galerie. Um 13 Uhr beginnen die „Sprechstunden“.