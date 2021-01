Internationales Projekt stärkt Eltern

Frauen aus verschiedenen Ländern der Welt nahmen an der Fortbildung in Apolda und Bad Sulza teil.

Apolda. Die Schaffung von punktuellen Angeboten für Familien mit Kindern stand im Mittelpunkt des Projektes unter dem Titel „Eltern stark gemacht“. Gestartet wurde es im September des vergangenen Jahres im Jugendclub „Saline“ in Bad Sulza sowie in der Jugendbegegnungsstätte des Vereins „Instituts für angewandte Pädagogik“ in Apolda. Letzteres sowie die Kindersprachbrücke Jena führten die Veranstaltungen einmal wöchentlich an beiden Standorten in Kooperation durch, wobei die Organisatoren insbesondere Familien mit Migrationshintergrund im Blick hatten.

Das Projekt hat nun seinen erfolgreichen Abschluss gefunden. Profitiert haben davon rund 20 Teilnehmerinnen.

In verschiedenen Seminareinheiten, die für den Einstieg bestens geeignet gewesen seien, habe man den Eltern punktuell Angebote unterbreitet, so Hibe Yahiova Kamilarovska gegenüber unserer Zeitung. Die Teilnehmer zu verschiedenen Themen miteinander ins Gespräch zu bringen, deren Vernetzung untereinander zu fördern und Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, darum sei es unter anderem gegangen, so die Projektkoordinatorin fürs Weimarer Land.

Unkomplizierter Wissensaustauch

Die Teilnehmerinnen stammen ursprünglich aus dem Iran, Eritrea, Russland, Palästina, Mazedonien, Kosovo, Afghanistan und Somalia. Auch aus Deutschland kam eine.

Bei den regelmäßigen Treffen sei gleichsam unkompliziert ein Wissensaustausch ermöglicht worden. So beispielsweise zu Sitten und Bräuchen in Deutschland. Unter anderem wurde auch über Bildungsmöglichkeiten und Bildungsabschlüsse informiert, gab es Hilfestellungen im Social-Media-Bereich und konnte zu den Rechten von Kindern, ja letztlich Familien beraten werden.

Zudem drehte es sich um Fragen zur gesunden Ernährung, zum Schulsystem, zu Fortbildungsmöglichkeiten sowie Pflichten und Rechte als Staatsbürger. Grundlegendes sei darüber hinaus zu den deutschen Verwaltungsstrukturen vermittelt worden.

Bürokratie verständlich machen

Auch die Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe hätten die Teilnehmerinnen, von denen die Mehrzahl einen Beruf hätte, erörtert. Nicht zuletzt konnte den Frauen auch Wissen über Deutschland und zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen vermittelt werden.

Als größte Herausforderungen hätten die Teilnehmerinnen den Erwerb der deutschen Sprache sowie das Verständnis für notwendige bürokratische Vorgänge benannt, so Hibe Yahiova Kamilarovska. Gemeinsam mit Projektleiterin Julia Schnabel vom Verein Kindersprachbrücke Jena setzte sie die Veranstaltungen um.

Unterstützt worden sei dieses Projekt übrigens durch das Thüringer Bildungsministerium im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit, sagt Hibe Yahiova Kamilarovska.