Internationales Symposium an der Weimarer Bauhaus-Universität

Weimar. „Kultur – Erbe – Aneignung“: Viele unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Architekturvermittlung. Kostenloser Baukulturdialog gehört dazu:

Unter dem Titel „Kultur – Erbe – Aneignung“ ruft die Bauhaus-Universität Weimar vom 24. bis zum 26. März zum 7. Internationalen Symposium zur Architekturvermittlung ein. Die Tagung findet in Kooperation mit der Architektenkammer Thüringen, der Bundesstiftung Baukultur, dem Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz und dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) statt.

Welchen Beitrag kann und sollte baukulturelle Bildung angesichts endlicher Ressourcen leisten? Wie können partizipative Prozesse die Aneignung baukulturellen Erbes und dessen Schutz befördern? Welche gesellschaftlichen, politischen und kulturhistorischen Setzungen sind baukulturellen Gütern eingeschrieben? Und inwiefern können diese überschrieben werden? Diesen und weiteren Fragen gehen internationale Expertinnen und Experten in Impulsvorträgen, Fachpanels, Workshops, Abendfachgesprächen und einem Baukulturdialog nach.

Teilnahme in Präsenz oder online nach Anmeldung möglich

Die Teilnehmenden stammen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Disziplinen. Sie kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Polen, England, Frankreich, Bulgarien, Rumänien, dem Libanon, dem Iran, Ägypten und Südafrika und diskutieren die aktuellen Fragen. Vertreten sind die Bereiche Architektur, Stadtplanung, Kunst, Psychologie, Kulturwissenschaft, Lehre und Vermittlung.

Die Teilnahme ist in Präsenz (100 Euro) oder online nach Anmeldung für 50 Euro möglich. Für Studierende kostet sie 15 Euro. Der Baukulturdialog der Bundesstiftung Baukultur „Altes neu denken – gesellschaftlicher Umbau durch baukulturelle Bildung?!“ am Freitag, 24. März, 17 bis 22 Uhr im Audimax, könne unentgeltlich und ohne Teilnahme am Symposium besucht werden.

https://cultureheritageappropriation.com/