Apolda. Der 49-jährige Erfurter trat in dieser Woche im Landratsamt Apolda die Nachfolge des nur etwas über ein Jahr amtierenden Bernd Hausmann an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jens Roth übernimmt Kommunalaufsicht im Weimarer Land

Der Landkreis Weimarer Land hat einen neuen Amtsleiter der Kommunalaufsicht: Jens Roth hat in dieser Woche seinen Dienst im Landratsamt in Apolda angetreten. Das teilte dessen Sprecherin Silke Schmidt in einer Presseinformation mit. Roths Vorgänger Bernd Hausmann, der diese Funktion im August 2018 übernommen hatte, hatte der Freistaat Thüringen zurück ins Landesverwaltungsamt nach Weimar beordert.

Roth ist 49 Jahre alt und lebt in Erfurt. Er leitete 15 Jahre lang die Kommunalaufsicht im Kreis Sömmerda und arbeitete in den letzten drei Jahren im Referat für Kommunalrecht und kommunale Finanzen im Landesverwaltungsamt. Den Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit sieht er in der Beratung und Unterstützung der Kommunen, unter anderem bei den komplexen Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang mit gemeindlichen Neugliederungen stellen. „Ich freue mich über meine neue Aufgabe“, so Roth in einer ersten Stellungnahme. „Jetzt möchte ich so schnell wie möglich die Bürgermeister und Gemeinschaftsvorsitzenden im Kreis persönlich kennenlernen und mich über die dringendsten Probleme informieren.“