Jetzt stehen auch in Mellingen die Gymnasiums-Türen offen

Nachdem in der ersten Februar-Woche bereits der Schulteil Buttelstedt an der Reihe war, bittet nun auch in Mellingen das Lyonel-Feininger-Gymnasium zum Tag der offenen Tür: Am Samstag will das Haus von 9 bis 12 Uhr vor allem seinen künftigen Schülern sowie deren Eltern zeigen, was es zu bieten hat.

Die aktuellen Fünftklässler empfangen die Gäste am Haupteingang und stehen bei Bedarf als Guides durch das Gebäude bereit. In den Fachräumen bieten Schüler und Pädagogen Vorführungen an, zeigen Experimente aus Chemie, Physik und Biologie, stellen besonders gelungene Unterrichtsergebnisse aus und laden die Besucher zum Mitmachen ein. Das Gymnasium will sich mit seinem Profil Umwelt/Natur/Kunst präsentieren – die Gäste erwartet unter anderem ein Programm mit Musik und Tanz sowie Aktionen, in denen Schüler hier unterrichtete Fremdsprachen unterhaltsam vorstellen.

29. Februar, 9 bis 12 Uhr in Mellingen, Umpferstedter Str. 18a