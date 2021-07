Jugendförderverein in Oberweimar bekommt 1000 Euro

Weimar. Einen ihrer diesjährigen Stiftungspreise hat die Erfurter Town-&-Country-Stiftung nach Oberweimar adressiert.

Der Jugendförderverein Weimar hat von der Town-&-Country-Stiftung 1000 Euro erhalten. Der in Oberweimar ansässige Verein gehört zu den Begünstigten des 9. Stiftungspreises. Das Angebot des Jugendfördervereins richtet sich vor allen an straffällig gewordene junge Menschen. In der Vereinswerkstatt werden zugewiesene Arbeitsstunden abgeleistet. Die Fördersumme soll für Erhalt und Ausbau des sozialpädagogischen Arbeitsprojekts genutzt werden.

Die Stiftung war 2009 ursprünglich gegründet worden, um unverschuldet in Not geratenen Bauherren zu helfen. Inzwischen unterstützt sie auch gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen.