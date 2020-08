Zum 100. Jahrestag der Weimarer Verfassung wurde eine schwarz-rot-goldene Fahne am Nationaltheater entrollt.

Junge Union erinnert an Flaggenbeschluss

Die Junge Union Weimar hat an den Beschluss des Stadtrates erinnert, den Theaterplatz mit der schwarz-rot-goldenen und der Europafahne zu beflaggen. Der Beschluss sei am 8. April 2019 mit großer Mehrheit gefasst worden und bis heute nicht umgesetzt. Die Nachwuchsorganisation forderte deshalb die Stadtverwaltung und die DNT-Intendanz dazu auf, den Beschluss umgehend zu verwirklichen.

„Aus unserer Sicht sollte unsere Nationalflagge, historisch getreu, aus dem obersten Fenster des Theaters in Richtung des Theaterplatzes hängen. Kaum ein anderer Ort steht so sehr für unsere deutsche Geschichte, wie unser Nationaltheater”, so Vorsitzender Lennart Geibert. Kombiniert mit der Europafahne stünden sie für Frieden, Freiheit, Demokratie und ein geeintes Europa.