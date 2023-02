Jungforscher aus Mittelthüringen treten erstmals an der Weimarer Bauhaus-Universität an

Weimar. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ wird am 22. Februar in Weimar in der Mensa am Park ausgetragen. Präsentiert wird unter anderem ein Klimakleber.

Bekannter Wettbewerb, neuer Austragungsort: Der 28. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ für Mittelthüringen findet am 22. Februar erstmals an der Bauhaus-Universität Weimar statt. Ende 2022 hatten sie und die Materialforschungs- und Prüfanstalt (MFPA) Weimar die Patenschaft für den Nachwuchswettbewerb übernommen. Zuvor hatte ihn viele Jahre die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) ausgetragen.

Junge Nachwuchsforscherinnen und -forscher präsentieren einen Tag lang ihre Projekte in der Mensa am Park. Mit dabei sind ein Klimakleber, der natürlich klebt, eine App, die im Körper aufgenommene Vitamine und Mineralstoffe erfasst, oder organische Batterien, die Energie durch ionische Flüssigkeiten speichern.

Es haben sich 112 Schülerinnen und Schüler mit 49 Projekten aus 15 Schulen und Schülerforschungszentren aus Weimar, Erfurt, Sömmerda und Kölleda angemeldet. Die 9- bis 14-Jährigen nehmen an „Schüler experimentieren“ teil, die 15- bis 19-Jährigen an „Jugend forscht“. Eine 33-köpfige Jury zeichnet die besten Arbeiten aus. Die Gewinner qualifizieren sich für den Landeswettbewerb.

„Die Bauhaus-Universität Weimar und die MFPA Weimar freuen sich, von nun an bei ,Jugend forscht’ mitzuwirken und den Regionalwettbewerb Mittelthüringen auszutragen. MINT-begeisterte Kinder und Jugendliche aus der Region erhalten so die Möglichkeit, ihre Projekte und Ideen einer Fachjury vorzustellen. Zugleich bekommen sie und betreuende Lehrkräfte einen Eindruck davon, welche Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten der MINT-Bereich zu bieten hat. Von der Vernetzung können alle Seiten profitieren“, erläuterte Carsten Könke, Wissenschaftlicher Direktor der MFPA sowie Professor für Baustatik und Bauteilfestigkeit an der Uni. Er fungiert der vorläufigen Uni-Leiterin Jutta Emes als Patenbeauftragter.

Interessierte können sich von 14 bis 15.45 Uhr die Projekte im Foyer der Mensa anzuschauen. Zudem gibt es für die Schülerinnen und Schüler ein umfangreiches Rahmenprogramm: Wie lernt man Programmieren mit Minecraft? Was passiert, wenn 3D-Druck auf faseroptische Sensorik trifft? Fünf Elefanten/25 Tonnen: Wie lange hält das Material? In den experimentellen Einrichtungen der Fakultät Bauingenieurwesen und der MFPA werden Antworten auf wissenschaftliche Fragen gefunden. Die abschließende öffentliche Preisverleihung findet 16 Uhr in der Marienstraße 13 im Hörsaal A statt.