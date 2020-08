Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kamerawagen von Kartendienst verfährt sich

So aktuell war offenbar nicht einmal die eigene Navigation an Bord. Ausgerechnet ein Kamera-Fahrzeug, das für den weltumspannenden Kartendienst Apple Maps Aufnahmen hiesiger Straßenzüge liefert, verfuhr sich am Freitag in Bad Berka. Auf der B87 machte es Bekanntschaft mit der Baustelle am Bahnübergang und der damit einher gehenden Vollsperrung von Tannrodaer und Bahnhofstraße. Die Umleitung fand der Fahrer augenscheinlich auf die althergebrachte Weise – mit Hilfe der dort aufgestellten Beschilderung. Der Straßenzug ist bereits seit dem 20. Juli gesperrt.