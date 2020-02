Auftakt mit Can Can: Der Showtanz von Hofballett und Garde ist die erste von mehreren Überraschungen des Abends.

Weimar. Silke Kraushaar-Pielach bekommt den Faustorden zur ersten Prunksitzung Handwerker-Carneval in Weimar.

Karneval-Showtime beim HWC

Dreieinhalb Stunden Karneval-Show ohne Langeweile. Ein begeisterter Handwerkspräsident im Publikum und eine erfrischend bodenständige neue Faustorden-Trägerin. Weimars Handwerker-Carnevalverein hat sein Publikum fröhlich in die hohe Zeit der Session geführt.

Die närrische Handwerkerschaft erfindet sich dafür teilweise neu. Sie überrascht den Saal mit einem vor allem im ersten Programmteil stark veränderten Ablauf, den auch Stammgäste so nicht vorhersehen können. Der HWC verzichtet auf fast alle Formalien. Gäste von befreundeten Vereinen dürfen im Saal sitzenbleiben, ebenso die Sponsoren und anderen Ehrengäste.

Mehr Platz räumt der Handwerker-Carneval statt dessen seinen großen Stärken ein: dem Tanz und dem geschliffenen närrischen Wort. So überrascht der Can Can mit Hofballett und tanzfreudiger Garde zum Auftakt das Publikum nicht nur, sondern reißt es sofort mit. Damit ist auch schon der hochtalentierten Kindergarde der Boden bereitet, die eigentlich ja ein Ballett ist.

Vorüber ist auch das Experimentieren bei der Moderation. Marco von Holwede führt souverän durch den Abend und hat wechselweise den vielbeschäftigen HWC-Präsidenten Bernd Rost und den auferstandenen Gerd Döllner zur Seite.

Erst singen sie gemeinsam das umgedichtete Rennsteiglied, dann bringt Moderator Marco die Faustordenträgerin zurück in den Saal. Foto: Michael Baar

Apropos Auferstehung. Die feierte Bernhard „Kani“ Kanhold nun auch auf der HWC-Bühne. Bei seinem Auftritt bleibt das Publikum nicht auf den Sitzen. Er ist zudem die gelungene Überleitung zur neuen Faustorden-Trägerin Silke Kraushaar-Pielach. Denn Kani feierte schon 1998 mit „Rest of best“ die Thüringer Olympia-Heldin in Nagano. Ihren Auftritt auf der HWC-Bühne hat derweil Roland Rynkowski kurzfristig vermittelt.

Den erkennbar historischen Schlitten des HWC fand die einstige Spitzenrodlerin zwar originell, aber offenbar nicht sehr interessant, anders den Faustorden. Ihre Olympia-Medaillen, so erzählte sie, hat sie sicher im Banksafe verwahrt. Den mindestens genauso schweren Faustorden sicherte sie nach dem Bühnenauftritt umgehend in der Handtasche – und holte ihn dort erst zum großen Finale wieder hervor. Zuvor aber nimmt sie eine eher spaßig gemeinte Vorlage von Bernd Rost auf: Er darf (oder muss) nun demnächst mit ihr eine Doppelsitzer-Fahrt in Oberhof bestreiten.

Für die einzige richtig lokale Bütt sorgt ausgerechnet Peter Kleine als Christoph Martin Wieland. In dieser Rolle nimmt der Oberbürgermeister das Treiben zu Füßen seines Denkmals auf Korn und reibt sich am klimastreikenden Nachwuchs, der beim Schmutz auf dem Platz befindet: „Kann Oma putzen, die Umweltsau“. Dafür, wie für andere politische Seitenhiebe auch nach Erfurt, bekommt er großen Applaus, folgt aber nicht der Aufforderung: „Jetzt aber schnell zurück in Rathaus.“ Der OB und die versammelte Rathausspitze feiert mit den Handwerkern bis nach Mitternacht.

Dafür hat der HWC neben dem Programm auch rund um den Saal gesorgt. Natürlich spielt die Kapelle Live Sound zum Tanz, legt DJ Günni im Flügelsaal zur Disco auf. Vor dem Saal warten HWC-Akteure mit diversen Spaß-Stationen auf das Publikum, das sich erst nach Mitternacht auf den Heimweg macht.