Kein Mitleid mit 95-Jähriger - Zwei Stinkefinger gegen Polizei - Zwei Dutzend Temposünder

Die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Kein Mitleid mit 95-Jähriger

Den Moment, den eine Frau beim Einkaufen kurz abgelenkt war, nutzten Donnerstagvormittag in Weimar unbekannte Diebe und klauten die Handtasche der 95-Jährigen. Wahrscheinlich an das Gute im Menschen glaubend, hing die Frau ihre Tasche an den Wagen während sie ihre Einkäufe in der Humboldtstraße tätigte. Mit Handtasche und u.a. 100 Euro Bargeld darin flüchteten die Täter aus dem Verbrauchermarkt.

Zwei Stinkefinger gegen Polizei

Gleich zweimal zeigten Menschen überdeutlich, was sie von Polizeipräsenz in der Weimarer Innenstadt hielten. In den frühen Freitagmorgenstunden zeigten sowohl eine 19-Jährige als auch ein 24-Jähriger Beamten den Mittelfinger. Gegen beide wurde eine Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Zwei Dutzend Temposünder

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Neumark und Buttelstedt wurden am Donnerstag 24 Temposünder festgestellt. Drei Autofahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, weil sie bei erlaubten 50 km/h mit über 70 unterwegs waren. Auf eine 52-jährige Frau wird zudem ein Fahrverbot zukommen. Sie war mit ganzen 78 km/h in die Kontrollstelle in Buttelstedt gerauscht.

Versuchter Betrug mit Palermo-Masche

Aufgrund einer angeblichen Straftat im italienischen Palermo sollte ein 77-jähriger Mann in Weimar festgenommen werden. Nur durch die Zahlung einer Kaution von über 9.000 Euro könne die Haft abgewendet werden - so zumindest die Worte eines Anrufers, der den Weimarer am Mittwochmittag kontaktierte. Der Angerufene war sich keiner Schuld bewusst und hinterfragte diesen Sachverhalt bei der richtigen Polizei. Es bestätigte sich, dass kein Haftbefehl gegen den Senior vorlag.

Fahrradrad geklaut

Nicht schlecht schaute am Donnerstagabend eine Frau, als sie den Weimarer Bahnhof verlassen hatte, um mit ihrem davor abgestellten Fahrrad nach Hause zu fahren. Das Fahrrad als solches war zwar noch da, jedoch hat jemand das Hinterrad ausgebaut und mitgenommen.

Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogen und Alkohol

Eine Polizeistreife stellte am Donnerstag gegen 16.45 Uhr einen polizeibekannten 37-Jährigen auf einem Moped in der Erfurter Straße in Apolda fest. Den Beamten war bekannt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde er angehalten. Neben der fehlenden Fahrerlaubnis konnte dem Täter ferner ein Fahren unter Alkoholeinfluss sowie unter der Einwirkung anderer berauschender Mittel nachgewiesen werden. Bei einer Durchsuchung ließ sich zudem eine geringe Menge verschiedener Drogen finden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

