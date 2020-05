Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Mundschutz im Supermarkt - 18-Jähriger kassiert in Weimar Faustschlag

In einem Supermarkt in Weimar kam es am Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei dort ein 18-Jähriger ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen gewesen. Das wollte ein anderer Mann nicht tolerieren.

Nachdem seine mündliche Aufforderung keinen Erfolg brachte, habe er dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss verließ der Täter den Tatort. Die Verletzungen bei dem 18-Jährigen waren nur leicht, so dass eine ärztliche Versorgung nicht notwendig war.