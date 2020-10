Keine Durchfahrt am Panoramablick

In Kraft getreten ist die mehrwöchige Vollsperrung der Marcel-Paul-Straße in Weimar Nord. Zwischen der Zufahrt zum Parkplatz von „wohnen plus...“ bis zur Einfahrt Bonhoefferstraße kann sie in Höhe des Konsum-Neubaus Panoramablick nicht genutzt werden. Hintergrund: Bis voraussichtlich 27. November werden der Gehweg wieder hergestellt sowie zwei barrierefreie Bushaltestellen und eine barrierefreie Querung gebaut. Ferner finden Arbeiten an der Verbundleitung statt, die wegen des Neubaus umverlegt werden musste. Sie kommt aus den Blockheizkraftwerken West und Nord, die die Wohngebiete in den Sommermonaten versorgen.