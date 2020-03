Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Gebühren für Horte ab April

Aufgrund der Schulschließungen in Weimar und der nicht zur Verfügung stehenden Hortbetreuung werden in der Stadt ab dem Monat April bis auf Weiteres keine Hortgebühren erhoben. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Ausgenommen von dieser Festlegung seien jene Fälle, die eine Notbetreuung beanspruchen. – Wie Hortgebühren erstattet oder verrechnet werden können, werde noch geprüft.