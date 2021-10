"Kinder haben hier nichts zu suchen": Frau schlägt 10-Jährigen ins Gesicht

Eine Frau hat in Weimar ein zehnjähriges Kind unvermittelt geschlagen. (Symbolbild)

Weimar. In Weimar hat eine Frau einen Jungen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag (19.10.2021) lief ein Junge in Weimar West zwischen zwei Hauseingängen einen Durchgang entlang. Hier trat dem 10-Jährigen eine unbekannte Frau gegenüber, die ihm unvermittelt ins Gesicht schlug und ihm zu verstehen gab, dass Kinder an dieser Örtlichkeit nichts zu suchen hätten.

Im Anschluss verließ die Frau den Tatort in unbekannte Richtung. Die Identität der Frau ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643-882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.