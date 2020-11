Eine Neuinfektion am Montag in der Stadt Weimar, sechs im Weimarer Land. – Geht es nach den Zahlen, hat sich das Infektionsgeschehen weiter beruhigt. Doch erneut müssen Montagszahlen vorsichtig bewertet werden. Erst am Dienstag ist dem Rücklauf aus den Laboren wieder zu trauen.

Nach der Meldung des Gesundheitsamtes ist die Zahl der aktuell infizierten in Weimar auf 55 gesunken. Ein Patient wird noch stationär behandelt. In Quarantäne befinden sich 305 (+2) Personen. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner, mit der Städte und Kreise vergleichbar gemacht werden, sank auf 52,24 (Vortag: 61,45).

Im Weimarer Land gibt es aktuell 126 Infizierte. Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne ist um 33 auf 456 gestiegen. Dazu hat auch der Kindergarten „Zwergenland“ in Hopfgarten beigetragen, der am Montag geschlossen wurde. Wie der Bürgermeister der Landgemeinde Grammetal, Roland Bodechtel (CDU), mitteilte, haben zwei Familien ihre Kinder wegen bestätigten Corona-Verdachts bereits am vergangenen Dienstag und Mittwoch aus der Einrichtung genommen. Allerdings seien nur die Eltern positiv auf Covid-19 getestet worden: „Tests für Kinder sind erst dann üblich, wenn Erkältungssymptome auftreten“, so Bodechtel.

Anlass für die Schließung war nun die Erkrankung einer Erzieherin: Sie zeigte am Mittwoch Symptome, wurde am Donnerstag getestet und bekam am Samstag das Ergebnis: Corona positiv. Die Landgemeinde als Träger des Kindergartens hat die Schließung vorerst bis einschließlich 2. Dezember verfügt. Es gibt in dieser Zeit auch keine Notbetreuung in der Einrichtung. Für Familien, die eine solche benötigen, will die Verwaltung Lösungen finden.





Insgesamt befinden sich im Weimarer land sieben Patienten in stationärer Behandlung. 28 Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in häuslicher Absonderung. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag am Montagnachmittag bei 76,8.