Klassik Stiftung öffnet Dichterhäuser

Das Goethe-Nationalmuseum mit Goethes Wohnhaus, das Schillerhaus und das historische Gebäude der Anna Amalia Bibliothek sind von Freitag, 15. Mai, an wieder geöffnet. Für das Goethe-Nationalmuseum und Schillers Wohnhaus gelten die regulären Öffnungszeiten, das historische Bibliotheksgebäude hat Dienstag bis Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Im Rokokosaal ist bis zum 28. Juni die Ausstellung „Glucks Iphigenie – Carl Augusts Büstenkauf bei Houdon in Paris“ zu sehen. Als Intervention führt sie zwei Büsten des Bildhauers Jean-Antoine Houdon (1741-1828) am historischen Sammlungsort wieder zusammen. Die Büsten des Komponisten Christoph Willibald Gluck und der Sängerin Sophie Arnould in der Rolle von Glucks „Iphigenie in Aulis“ erwarb der spätere Herzog Carl August 1775 während seiner Kavaliersreise in Paris. Mit der Büste des Komponisten begann Carl August seine eigene Sammlungstätigkeit. Sie gehört zum ältesten Bestand des Rokokosaals. Parallel zur Intervention im Rokokosaal ist „Glucks Iphigenie“ ab 15. Mai auch als erweiterte virtuelle Ausstellung auf dem Portal DDBstudio erlebbar. Die Museen der Klassik Stiftung Weimar öffnen unter strengen Hygieneauflagen. Eintrittskarten können nur vor Ort erworben werden.