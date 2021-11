Klassik-Stiftung Weimar mahnt zur Vorsicht in Parkanlagen

Besucher sollten in den Parks der Klassik-Stiftung vorsichtig sein, betonte diese. Goethes Gartenhaus bleibt nach den Sturmböen am 1. Dezember geschlossen.

Nachdem die Klassik-Stiftung Weimar bereits am Dienstag vor dem Betreten ihrer Parkanlagen und Gärten gewarnt hatte, sprach sie weiter die Bitte aus, vorsichtig zu sein. Hintergrund sind mögliche Schäden am Baumbestand nach den Sturmböen, die über Weimar gezogen sind. „Gefahren durch Sturmschäden im Park an der Ilm können wir auch für den 1. Dezember nicht ausschließen“, betonte die Stiftung. Ihr Gehölzteam kontrolliere die Parkanlagen am frühen Morgen und leite „gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung ein“. Goethes Gartenhaus bleibe Mittwoch geschlossen.