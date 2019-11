Ein neuer kleiner Auenwald soll in den kommenden Jahren in der Senke zwischen Denstedt und dem Süßenborner Kiesbruch wachsen. Auf dem nun bestellten etwa 1500 Quadratmeter großen Fleckchen Erde in Nachbarschaft des Kromsdorfer Wasserspeichers trafen mehrere glückliche Umstände zusammen.

Dass hier in dieser Woche jeweils 500 junge Stieleichen und Roterlen sowie einige Haselsträucher und Felsenbirnen gepflanzt wurden, ist weder eine Reaktion auf Trockenschäden im Forst noch eine Kampfansage an den Borkenkäfer. Bereits sechs Jahre ist es her, dass die Denstedter Familie Pöppich auf die Idee kam, auf ihrem Wildacker, der zu klein und abgelegen für die landwirtschaftliche Nutzung ist, Bäume zu pflanzen.

Die Erstaufforstung eines bis dahin unbewaldeten Areals verlangt einen Antrag beim jeweiligen Forstamt, in diesem Falle in Bad Berka. Diese Zuständigkeit schien ein Wink des Schicksals. Immerhin wohnt der stellvertretende Amtsleiter Sönke Lüth in Kromsdorf und kennt die landschaftlichen Gegebenheiten auch um Denstedt. Zudem machte er Pöppichs mit einer Möglichkeit vertraut, bei dem Vorhaben das Familien-Portemonnaie zu schonen. Denn selbst als Setzlinge kosten Bäume in solcher Stückzahl eine ganze Stange Geld.

Das Spar-Angebot lautete, eine Baumaßnahme abzuwarten, deren Eingriffe in die Natur eine Ausgleichsmaßnahme verlangen. Das heißt: Wo Bäume an der einen Stelle fallen, müssen sie an anderer Stelle neu gepflanzt werden. Ein solches Vorhaben hat die Thüringer Fernwasserversorgung fürs kommende Jahr geplant. Die Trinkwasser-Ferntrasse zwischen dem Willroder Forst bei Erfurt und Gelmeroda, die seit Mitte der 60er-Jahre besteht, soll auf über drei Kilometern Länge komplett ersetzt werden. Parallel zur bestehenden Leitung, die die Wasserversorgung bis zum Abschluss der Arbeiten aufrecht erhält, kommt eine neue ins Erdreich. Dafür müssen auch Gehölze weichen, so nahe Schellroda und Niedernissa.

Der Umfang dieses Eingriffs ermöglicht an vier Orten jeweils kleinere Ausgleichspflanzungen. Eine davon ist im Blankenhainer Ortsteil Großlohma bereits umgesetzt. Am Dienstag und Mittwoch kamen nun auch die Bäumchen bei Denstedt ins Erdreich. Mit dieser Klappe konnte gleich noch eine Fliege geschlagen werden: Kromsdorfs Grundschule sucht seit längerem nach einer Möglichkeit, ihren Schülern ganz praktisch Wissen rund um den Forst zu vermitteln und ihnen dabei auch ein Stück Verantwortung zu geben, am besten in einer Art Schulwald. So wurde es zur Sache der Kromsdorfer Viertklässler, mit dem Forstunternehmer Steffen Blumenstein aus Tonndorf und Mitarbeitern des Bad Berkaer Forstamtes am Mittwoch die Erlen zu pflanzen. In Zukunft werden die Kinder auch gelegentlich danach schauen, welchen Fortschritt ihre Pflänzchen beim Wachsen gemacht haben.

Bei guten Wetterbedingungen sollte sich in fünf bis sieben Jahren ein gesicherter Waldbestand entwickelt haben, schätzen die Forstexperten. Der Auenwald wird dann von Familie Pöppich weiter bewirtschaftet. Schon früher sei im umliegenden Erlenbestand Brennholz geschlagen worden. In 10 bis 15 Jahren sei das auch in dem neuen Wäldchen möglich.

Bis es so weit ist, müssen sich die Bäumchen wohl auch des einen oder anderen Angriffs erwehren – sei es wetterbedingt oder durch Fressfeinde. Gleich auf der Anhöhe nach Süßenborn hin werde gelegentlich Rehwild gesichtet, das sich die jungen Triebe vermutlich gern schmecken ließe. Um die 500 Stieleichen vor Wildverbiss zu schützen, wurde um diese ein Zaun gesetzt. Bei den Roterlen sei das nicht nötig, da diese Baumart nicht auf dem Speiseplan der Rehe stehe.