Die Kneippanlage am Bad Berkaer Goethebrunnen war bis auf wenige Wochen trotz der Corona-Krise geöffnet.

Bad Berka. Die Bad Berkaer um Norbert Naperkowski wurden vom Deutschen Kneippbund für ihre Arbeit in der Zeit der Corona-Krise ausgezeichnet.

Kneippverein Bad Berka in den deutschen Top-3

Eine Urkunde und einen 50-Euro-Gutschein hat der Kneippverein Bad Berka gewonnen: Er belegte Platz drei unter 160 Vereinen in der jährlichen Auswertung des Kneipp-Geburtstages. Da der 17. Mai in diesem Jahr im Corona-Lockdown lag, berücksichtigte der Deutsche Kneippbund allerdings die gesamten Aktivitäten der Vereine über das Jahr hinweg. Die Bad Berkaer um ihren Vereinsvorsitzenden Norbert Naperkowski wissen bereits, wofür sie den 50-Euro-Gutschein für den Kneipp-Online-Shop verwenden: Sie bestellen damit die beliebten Kneipp-Kalender für 2021, die an Mitglieder und Freunde verteilt werden.