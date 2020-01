Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knirpse malen Grußkarten für Gemeinde

Die Jubilare in Mellingen dürfen sich auf besondere Geburtstagsgrüße freuen. Da der Vorrat der Gemeinde an Glückwunschkarten zur Neige ging, entschloss sich Bürgermeister Eberhard Hildebrandt, im Kindergarten Motive gestalten zu lassen, die nun auf Karten gedruckt werden. In Murmel-, Puste- und Spritztechnik, mit Pinseln, Fingern und Schere entwarfen die Drei- bis Sechsjährigen so vielfältige Bilder, dass die Idee, einen Wettbewerbssieger zu küren, unmöglich schien. Alle sollen gewinnen. Die Gemeinde will den „Ilmknirpsen“ nun ein Spielhaus für draußen spendieren.