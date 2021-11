Koffer löst Polizeieinsatz in Weimar aus – Radfahrer schwer verletzt – Durstiger Dieb

Weimar. Ein herrenloser Koffer hat in Weimar für Aufsehen gesorgt. Außerdem ist ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden und ein Dieb hatte es auf ein Weinlager abgesehen.

Ein auf dem Goetheplatz abgestellter Koffer sorgte am Montagabend kurzzeitig für Aufsehen. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten vor Ort schnell Entwarnung geben. In dem Gepäckstück habe sich lediglich eine Hose befunden. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für Personen oder angrenzende Gebäude.

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Montagvormittag ein 84-jähriger Mann zu, als er mit seinem Fahrrad stürzte. Laut Polizei war er aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Radweg neben der Butteltstedter Straße in Richtung Schöndorf zu Fall gekommen. Dabei verletzte sich der Rentner an Hand und Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wein gestohlen

Offenbar für die nächsten Feierlichkeiten rüstete sich ein durstiger Dieb in Weimar-Nord aus. Im Verlauf der vergangenen Woche hatte sich der Unbekannte Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses verschafft, so die Polizei. Aus einem Abteil entwendete der Dieb zehn Flaschen Wein im Gesamtwert von etwa 60 Euro.