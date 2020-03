Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommunalservice appelliert an Frühjahrsputzer

Weimar. Aufträge, um Sperrmüll und Elektroschrott im Stadtgebiet abzuholen, nimmt Weimars Kommunalservice aufgrund der geltenden Corona-Einschränkungen derzeit nicht entgegen. Auf dem Wertstoffhof haben die Mitarbeiter dieser Tage dennoch alle Hände voll zu tun. Offenbar, so mutmaßte am Dienstag auch Oberbürgermeister Peter Kleine, nutzen derzeit etliche Weimarer ihre Zeit zu Hause, um in Kellern, auf Dachböden und im Garten zum Großreinemachen anzusetzen und den Müll konzertiert zur Industriestraße zu bringen. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Der Kommunalservice hat die Weimarer nun jedoch gebeten, ihren Müll, vom Grünschnitt bis zum ausrangierten Möbelstück, auf absehbare Zeit nicht in Massen, sondern in Maßen zum Wertstoffhof zu bringen. Noch seien ausreichend Mitarbeiter gesund und in der Lage, die Entsorgungsaufgaben in der Stadt zu erfüllen. Bei einer fortschreitenden Pandemie und möglichen Erkrankungen in der Belegschaft des städtischen Eigenbetriebes liege die Priorität auf der Hausmüllentsorgung. Der Wertstoffhof werde dann personell eher nachrangig behandelt.