Kommunalwahlen 2021 nur in Troistedt und Großobringen

Landkreis. Mit dem Bundes- und dem Landtag wählen die Thüringer am 26. September ihre gesamte gesetzgebende Gewalt. Bis dahin ist das politische Wahljahr im Weimarer Land auf kommunaler Ebene allerdings ein äußerst ruhiges. Die turnusmäßigen Bürgermeisterwahlen stehen erst 2022 an.

Nach aktuellem Stand ist in diesem Jahr im Landkreis kein einziges Mandat für einen Gemeinde-Bürgermeister neu zu vergeben. Das würde sich erst ändern, sofern ein Amtsinhaber vor Ablauf seiner Wahlperiode zurücktritt oder sein Amt aus sonstigen Gründen nicht mehr ausüben kann. Im Vorjahr waren solche unplanmäßigen Neuwahlen in Großschwabhausen, Tonndorf und in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße nötig.

Ganz ohne Urnengang läuft das neue Jahr bis zum Herbst allerdings auch im Weimarer Land nicht ab. Am 21. Februar wählen die Troistedter turnusmäßig ihren Ortschaftsbürgermeister – das übrigens zum ersten Mal. Zur jüngsten Abstimmung über den Bürgermeister des Grammetal-Dorfes im Jahr 2015 war die Gemeinde noch eigenständig. Eine eben solche Premiere wartet im Frühjahr in Großobringen. Hier hat die Kommunalaufsicht den Termin zur Wahl des Ortschaftsbürgermeisters bereits auf den 25. April festgesetzt.

Und noch eine weitere Wahl wird in diesem Jahr im Weimarer Land nötig, allerdings keine, bei der alle sonst berechtigten Bürger das Wahlrecht haben. Die Gemeinschaftsversammlung der VG Mellingen hat neu über das Amt des Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft abzustimmen. Die aktuelle Amtszeit von Andreas Czerwenka läuft Ende August ab.