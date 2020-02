Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kormorane und Trockenheit erschweren Fliegenfischer-Arbeit

Auf ein arbeitsreiches Jahr blickte der Bad Berkaer Ilmtal-Fliegenfischer-Verein in seiner Jahreshauptversammlung zurück. Die 18 Mitglieder leisteten 2019 insgesamt rund 175 ehrenamtliche Arbeitsstunden an der Ilm und der Schwarza, den beiden Pachtgewässern des Vereins. Dieser kann damit seit seiner Gründung 1993 stolze 8153 Stunden ehrenamtlicher Einsätze vorweisen.

Unter anderem widmeten sich die Mitglieder dem Fischbesatz sowie der Pflege der Gewässer und Ufer. Tradition hat der jährliche Frühjahrsputz gemeinsam mit der Stadt Bad Berka. Wie Vereinschef Michael Müller betonte, kam aber auch das gesellige Leben nicht zu kurz, ebenso wie das eigentliche Fliegenfischen sowie Aktionen, um Kinder und Jugendliche an dieses Hobby heranzuführen und zu begeistern.

Vor allem Bachforellen-Eier und -Brut, junge Äschen und diverse Kleinfisch-Arten setzten die Fliegenfischer über Jahre hinweg regelmäßig in die Ilm und die Schwarza ein. Inzwischen können sie ihren Hegeauftrag allerdings nur noch teilweise erfüllen. Unter anderem Verschmutzungen und Bauarbeiten im Gewässer, immer längere Trockenperioden im Sommer oder Schwärme von Kormoranen im Winter machen die Arbeit oftmals wieder zunichte. Für das Kormoran-Problem, aufgetreten in den kühlen ersten Monaten 2019, fordert der Verein einmal mehr eine EU-weite einheitliche Regelung.

Auch die Rückkehr der Biber betrifft die Fliegenfischer. „Wir haben grundsätzlich nichts gegen sie“, so Müller. „Aber wir müssen dennoch an die zuständigen Behörden appellieren: Wenn Biber weiterhin und inzwischen fast flächendeckend am Gewässer größere Anzahlen an Bäumen fällen, die 20, 30 oder mehr Jahre zum Nachwachsen benötigen, ist der Ufer- und Hochwasserschutz ernsthaft in Gefahr.“ Bei Bedarf könnten die Vereinsmitglieder Vertretern von Kommunen oder Kreis betreffende Stellen zeigen.

Der Verein freut sich jederzeit über neue Mitstreiter. Die Kontaktaufnahme ist telefonisch (Michael Müller unter 036458-31003) oder im Internet über www.fliegenfischer-forum.de möglich.