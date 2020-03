Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunst bringt Freude in den Alltag

Die Weimarer Mal- und Zeichenschule ist geschlossen. Um Kunstliebhabern in den nächsten Wochen dennoch ein wenig Farbe und Abwechslung in den Alltag bringen zu können, veröffentlicht die Malschule einmal wöchentlich ein schönes Motiv, das in einem der aktuellen Kurse des Sommersemesters entstanden ist. Die Serie startet mit dem Bild „Weimarer Land im Frühling“ von Monika Schäfer. Es zeigt einen unverstellten Blick auf die Natur, die sich gerade in ihrem schönsten Gewand mit frischem Grün und dem zarten Weiß der jungen Blüten präsentiert. Das Bild ist im Kurs „Atelier am Mittwochmorgen“ bei Peter Vent entstanden. Die Aktion wird nach Angaben von Malschul-Leiterin Dana Fürnberg fortgesetzt, bis die Schule ihre Pforten wieder öffnen kann. Zu sehen sind die Bilder unter www.malschule-weimar.de.