Ausstellungseröffnung in der Galerie „unartig“: Christoph Theusner, Joachim Casparius sowie Peter Garbe (rechts) und Ehefrau.

Weimar. Ausstellung in der Weimarer Galerie „unartig“ zeigt Arbeiten von Peter Garbe

Die neue Ausstellung in der Galerie „unartig“ widmet sich der „Kunst der Kopie“. Der in Greifswald lebende Künstler Peter Garbe zeigt in seiner Exposition Kopien berühmter Maler aus drei Jahrhunderten.