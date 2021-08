Kunstfest Weimar gastiert mit Ausstellung, Performance, Schlafkonzert in Holzdorf

Holzdorf. Das Kunstfest Weimar entdeckt den Park des Landgutes Holzdorf und zeigt dort bis zum 12. September zeitgenössische Installationskunst aus Taiwan.

Der Park des Landgutes Holzdorf hat sich als Außenstandort der Bundesgartenschau zum Geheimtipp entwickelt. In Kooperation mit dem Idolon Studio der taiwanesischen Kuratorin Chun-Chi Wang wird dort jetzt zum Kunstfest die Arbeit „I am here now“ präsentiert. Zu erleben sind Kunstwerke und Live-Performances verschiedener taiwanesischer Künstlerinnen und Künstler: Zum Beispiel Ya-Chu Kang, sie zeigt mit „Subconscious Wave“ eine Arbeit, die aus Träumen von Mitarbeitenden der Diakonie Holzdorf gewebt ist. Zur Eröffnung am Freitag, 27. August, um 14 Uhr, wird der Kulturattaché Taiwans, Lee Pei-Jiung, erwartet.

Musikalisch untermalt wird die Vernissage von der chilenischen Künstlerin Valentina Villaseñor am Clavichord. Sich in der Natur mit der Natur verbinden: Ab 18 Uhr ist dies beim Schlafkonzert des Kollektivs Hypnagogia erlebbar. Eingekuschelt im Schlafsack können sich die Gäste im Steingarten des Parks mit Soundscapes, Ambient und Klangflächen in den Schlaf wiegen lassen. Möglich ist das in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, jeweils 18 bis 9 Uhr. Bei Regen findet das Konzert in der Aula statt. Anmeldung für die Veranstaltung unter schlafkonzert@legende-holzdorf.info.