Kunstfest Weimar: Sicherer Zuschuss für regionale Künstler

Drei Stadtratsfraktionen verknüpfen Finanzsicherheit mit einer Forderung an das Festival

Weimar. Die anteilige Finanzierung für das Kunstfest Weimar 2021 soll nicht in Frage gestellt werden. Darauf haben sich die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen von CDU, Weimarwerk – FDP – Piraten und SPD verständigt. Peter Krause, Wolfgang Hölzer und Thomas Hartung sprachen für ihre Fraktionen allerdings die Erwartung aus, dass die Leitung des Kunstfestes im Programm 2021 vorwiegend regionalen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten bietet. Das geht aus einer Mitteilung der drei Stadtratsfraktionen hervor.

Angesichts der Qualität der Thüringer Szene könne das dem Kunstfest-Programm in diesem Spätsommer keineswegs abträglich sein. Nach Ansicht der Stadträte steht das hochsubventionierte Kunstfest in der Verantwortung, gerade jetzt Thüringer Künstler unter Vertrag zu nehmen.

Die Fraktionsvorsitzenden erinnerten daran, dass die pandemiebedingte Situation noch unabsehbar sei. Sie sehen sogar die Wahrscheinlichkeit geringer werden, dass Festivals in diesem Jahr überhaupt als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden können. Zudem sei der Oberbürgermeister schon im November 2020 in einem Antrag aufgefordert worden, haushaltssichernde und vorbeugende Maßnahmen in der Verwaltungsvorlage für den Stadt-Haushalt zu beachten.

Das Kunstfest Weimar verfüge jährlich über einen Etat von etwa 1,5 Millionen Euro. Die Mittel kämen weitgehend aus öffentlichen Kassen: 250.000 Euro aus dem Stadthaushalt und 650.000 Euro aus dem Landeshaushalt. Auch sogenannte Drittmittel kämen meist von öffentlichen Gesellschaften und Körperschaften wie etwa der Sparkasse Mittelthüringen.