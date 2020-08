Kunstfest Weimar trotzt Regen: Philipp Ruch zieht in die Notenbank

Wegen Regens hat das Kunstfest die für den heutigen Sonntagabend in Weimar geplante Veranstaltung mit Philipp Ruch kurzfristig verlegt. Das teilte Kurator Rolf C. Hemke unserer Zeitung soeben mit. Statt wie ursprünglich vorgesehen in der Alten Feuerwache tritt der Provokationskünstler Ruch nun in der ehemaligen Notenbank in der Steubenstraße auf. Der Beginn wurde auf 21 Uhr verschoben.

Hemke bittet die Besucher um Verständnis; gebuchte Tickets bleiben gültig. Ruch verspricht in der Performance „Wie sag ich’s meinem rechten Nachbarn?“ einen engagierten Kommentar der „Thüringer Verhältnisse“.

Bereits die Eröffnung im Hof der Alten Feuerwache wurde wegen Sturm Kirsten von Mittwoch auf Donnerstag verschoben.

