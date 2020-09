Auch für Ausbesserungsarbeiten auf dem Ehringsdorfer Spielplatz am Anger sind noch freiwillige Helfer gefragt.

Weimar. Weimar schwärmt am Samstag zum World Cleanup Day aus

Wenn die Weimarer am kommenden Samstag, 19. September, in der Öffentlichkeit herumliegendem Abfall und insbesondere Plastikmüll zu Leibe rücken, befinden sie sich in bester Gesellschaft. Immerhin steht dann rund um den Globus der „World Cleanup Day“ auf dem Programm.