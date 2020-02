Bad Berka. Zu einer Fahrt in die niederländische Partnergemeinde will im Mai Bad Berkas katholische Gemeinde aufbrechen.

Kurstädter reisen in Niederlande

Bad Berkas katholische Filialgemeinde „St. Marien“ hat in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern. 30 Jahre ist es her, dass sie ihre Partnerschaft mit der niederländischen Gemeinde in Wieringermeer begründete. Die Kurstädter nehmen das zum Anlass, vom 8. bis 10. Mai einer Einladung nach Holland zu folgen. Wer aus der Gemeinde mit dabei sein möchte, kann sich bis Ende des Monats in eine Liste eintragen die in bad berkas katholischer Kirche ausgelegt ist.