„La Strada“ weckt kreative Impulse

Einen neuen Ausstellungsort haben die Erstsemester der Visuellen Kommunikation an der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Uni für sich erobert: das Alte Funkhaus an der Humboldtstraße 36. Die multimediale Ausstellung vereint Fotografien, Filme, Typografien, grafische Plakate, Installationen und Kampagnen. Die Thematik „la strada“, die Straße, steht dabei über allen Arbeiten, wird aber in unterschiedlichsten Aufgabenstellungen und Arbeitsbereichen interpretiert. Die Ausstellung ist bis zum 7. Februar jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet (Eintritt frei). Zum Abschluss findet am 8. Februar, 22 Uhr, im Alten Funkhaus eine Party statt.