Ladendieb verkauft in Weimar Diebesgut - Zeuge liefert entscheidenden Hinweis

Weimar. Ein Ladendieb ist in Weimar auf frischer Tat ertappt worden - allerdings nicht beim Stehlen, sondern beim Verkaufen des Diebesgutes.

Sprichwörtlich durch die Beschilderung aufgeflogen ist am Dienstag ein Ladendieb in Weimar.

Polizisten hielten sich zur Mittagszeit nahe des Theaterplatzes auf. Hier sprach sie laut Polizeiinspektion Weimar ein Zeuge an und erklärte, dass ein Mann in der Altstadt, genauer gesagt am Ölhof, augenscheinlich gestohlene Waren zum Verkauf anbiete. Die Beamten überprüften den Vorwurf und konnten den Verdacht bestätigen. Denn der Mann trug eine Brille, an der das Preisschild noch befestigt war. Bei der anschließenden Kontrolle des 44-jährigen Weimarers konnten noch eine zweite Brille - ebenso mit Preisschild am Gestell - sowie ein noch verpacktes Parfum aufgefunden werden. Er konnte dafür keinen Kaufbeleg vorweisen.

Die Waren im Wert von etwa 50 Euro hatte der Mann knapp eine Stunde zuvor aus einem Drogeriemarkt am Theaterplatz gestohlen. Neben der Anzeige wegen Diebstahls erhielt er auch eine Anzeige wegen Hehlerei.

