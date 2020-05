Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Längster Tresen steht in Weimar

Eigentlich sind solche Rekorde ja vergänglich. In Corona-Zeiten stört sich Jan Quilitzsch daran aber nicht. Der Spiele-Experte, Betreiber von zahlreichen Rätselräumen und Outdoor-Events, hat jetzt für den längsten Tresen Deutschlands in Weimar gesorgt. Er steht in der Abenteuersiedlung an der Marcel-Paul-Straße und ermöglicht sogar Sicherheitsabstand. Zweimal 23 Meter lang ist der Tresen in schlanker U-Form aufgebaut, die Abstand und Gespräche zugleich möglich macht. Platz findet man in der Außengastronomie (freitags und samstags ab 18 Uhr) wie in der ganzen Abenteuersiedlung nur nach Online-Anmeldung: www.spassimteam.de/bar.