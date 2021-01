Die Landgemeinde Am Ettersberg will einen kurzen Draht zu ihren Bürgern.

Landgemeinde Am Ettersberg will den kurzen Draht zum Bürger

Berlstedt. Die Landgemeinde Am Ettersberg wird den Anteil ihrer Mitarbeiter im Homeoffice in den nächsten Tagen weiter erhöhen. Die Verwaltung bleibe dennoch per Telefon und Mail weiter erreichbar, versicherte Bürgermeister Thomas Heß (CDU). Auch die Vereinbarung von Terminen vor Ort sei möglich, allerdings noch nicht über ein entsprechendes Tool auf der Internet-Seite der Landgemeinde, sondern vorerst weiter in direkter Absprache mit dem jeweiligen Mitarbeiter. Deren Mailaccounts und das neue System seien noch nicht kompatibel, so Heß.

Er bittet die Bürger vor allem, in ihren Mails immer eine Telefonnummer (Festnetz und möglichst auch Handy) für Rückrufe zu vermerken: „Das vergessen viele noch, und es sorgt für unnötige Verzögerungen.“