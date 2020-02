Närrische Kappen und Kostüme sind erbeten, wenn Legefelds Senioren am Dienstag feiern. Bereits am Rosenmontag findet dort der Kinderfasching statt.

Legefeld. Für Kinder und Senioren steigen in der kommenden Woche Faschingsfeiern im Legefelder Vereinshaus

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Legefeld treibt es närrisch

Die närrische Zeit geht auch an Legefeld nicht spurlos vorbei. Am Rosenmontag sind zunächst die Kinder nach Schule oder Kindergarten zur Party in Kostümen im Vereinshaus willkommen. Sie werden gebeten, für Unterhaltung und Verköstigung einen Obolus von 3 Euro mitzubringen, erinnerten die Veranstalter um Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel. Start ist um 15.30 Uhr. Die Party geht bis etwa 18 Uhr.

Im geschmückten Saal feiern dort am Faschingsdienstag (25. Februar) die Senioren aus dem Ortsteil. Kostüme sind kein Zwang bei der Feier ab 14.30 Uhr, aber ebenso erbeten wie vielleicht eigene kleine Wortbeiträge. Auch hier wir ein Obolus für die Kaffeetafel, Pfannkuchen und Unterhaltung erhoben.