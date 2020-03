Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leichter Anstieg im Landkreis

Um zwei gestiegen ist von Sonntag auf Montag die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Infektionen im Weimarer Land. Danach sind 21 Personen (11 männlich, 10 weiblich) an dem neuartigen Virus erkrankt. Zwei Personen befinden sich in stationärer Behandlung, 145 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. In häuslicher Absonderung seien weiterhin 183 Reiserückkehrer aus Risikogebieten.