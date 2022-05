Lesung und Gespräch auf Schloss Ettersburg

Weimar. Durs Grünbein einer der international wirkmächtigsten deutschen Dichter und Essayisten ist bei den Ettersburger Gesprächen zu erleben. Gemeinsam mit dem Kulturhistoriker Manfred Osten spricht er über die Kraft der Poesie.

Er gilt als einer der bedeutendsten und auch international wirkmächtigsten deutschen Dichter und Essayisten. Durs Grünbein, 1962 in Dresden geboren, erhielt für sein Werk „Jenseits der Literatur“ eine Vielzahl von Preisen. Am Sonntag, 22. Mai, um 16 Uhr führt er zusammen mit dem Kulturhistoriker Manfred Osten ein Gespräch über den Einfluss der Geschichte auf die Dichtung und liest aus seinem Werk. Grünbein stellt sich dabei die Frage, wie es sein kann, dass die Geschichte, seit Hegel und Marx die individuelle Vorstellungskraft „bis in den Spieltrieb der Dichtung hinein bestimmt“? In seinen vier Vorlesungen, die er im Jahr 2019 in Oxford gehalten hat und die bei Suhrkamp erschienen sind, setzt er sich mit diesem Thema auseinander.