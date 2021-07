Letzte Chance zur Besichtigung in Tiefengruben

Die Ausstellung mit Werken von Günter Weymann in der Tiefengrubener Kirche schließt am Sonntag.

Tiefengruben. Die Ausstellung mit Acrylbildern von Günter Weymann in der Tiefengrubener Kirche geht am Sonntag zu Ende.

Nur noch an diesem Wochenende ist in der Kirche zu Tiefengruben die Ausstellung mit farbenfrohen Acrylbildern von Günter Weymann aus Oßmannstedt zu bewundern. Die ausgestellten Bilder sind ein Querschnitt aus rund 100 Bildern, die in den letzten zehn Jahren in seiner Freizeit als Hobbymaler entstanden. Erst im Ruhestand hatte er nach eigener Aussage ausreichend Zeit für sein Hobby. Künftig möchte Günter Weymann sich neben anderen Motiven weiter mit Porträtmalerei befassen.